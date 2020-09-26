Эрдоган: необходимо «покончить с оккупацией Арменией Азербайджана»

https://static.news.ru/photo/33ef58ea-018d-11eb-94d5-fa163e074e61_660.jpg Тайип Эрдоган Фото: Mustafa kaya/Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости немедленно «покончить с оккупацией Арменией территорий Азербайджана». Будет ли этот вопрос решаться с непосредственным участием Анкары, глава государства пока не говорит.

Азербайджан ждал 30 лет для разрешения этой проблемы, теперь он делает это самостоятельно. Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе. Кризис в регионе, начавшийся с оккупации Нагорного Карабаха, должен закончиться, — утверждал президент Турции в ходе выступления в Стамбуле, трансляцию которого ведёт телеканала NTV.

Утром 27 сентября Азербайджан сообщил о проведении «контрнаступательной операции» в ответ на обстрел со стороны Вооружённых сил Армении.

В советское время Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана. При этом большинство населения региона составляли армяне. После распада СССР Нагорно-Карабахская Республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году, под контролем непризнанной НКР осталась большая часть территории бывшей автономии. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.

Международное сообщество определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в привлечении к боям сирийских наёмников, писал NEWS.ru.