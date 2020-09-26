Азербайджан заявил о наличии среди армянских потерь «ополченцев» из Сирии

https://static.news.ru/photo/827f9e94-0169-11eb-bdf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Министерство обороны Азербайджана заявило о наличии среди армянских потерь «ополченцев» из Сирии и других регионов.

Ранее Ереван выдвигал аналогичные обвинения в адрес Баку. В российском МИД отказались комментировать эту информацию.

В свою очередь начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы утверждает, что «среди потерь врага есть большое число наёмников из Сирии и различных стран Ближнего Востока армянского происхождения». По мнению Даргяхлы, это позволяет Армении скрывать военные потери. Кроме того, Баку опроверг данные о якобы имевшей место переброске боевиков из Турции.

Утром 27 сентября Азербайджан сообщил о проведении «контрнаступательной операции» в ответ на обстрел со стороны Вооружённых сил Армении. Ереван, в свою очередь, обвинил в нападении на Нагорный Карабах Баку и начал публиковать сводки о сбитых вертолётах, беспилотниках и танках.

В советское время Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана. При этом большинство населения региона составляли армяне. После распада СССР Нагорно-Карабахская Республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году, под контролем непризнанной НКР осталась большая часть территории бывшей автономии. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.