В Азербайджане введена частичная мобилизация

https://static.news.ru/photo/73efb838-0159-11eb-a68a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о введении в стране частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте президента республики.

Согласно пункту 25 статьи 109 конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию, — указано в распоряжении.

Очередная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, военные Армении с утра 28 сентября обстреливают населённые пункты на территории Нагорного Карабаха, находящиеся под Тертером на линии соприкосновения. Об этом журналистам сообщили представители Министерства иностранных дел Азербайджана.