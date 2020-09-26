МИД Азербайджана: Армения обстреливает населённые пункты в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c4b64edc-0157-11eb-aba5-fa163e074e61_660.jpg Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана Фото: Ибрагим Гашимов/РИА Новости

Военные Армении с утра 28 сентября обстреливают населённые пункты на территории Нагорного Карабаха, находящиеся под Тертером на линии соприкосновения. Об этом журналистам сообщили представители Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве отметили, что город Тертер интенсивно обстреливается с самого утра. Армения целенаправленно нацеливается не только на объекты, но и на гражданских лиц. Таким образом Ереван демонстрирует осуществление террора и очередное грубое нарушение международного гуманитарного права.

ВС Азербайджана осуществляют наступательные меры. Они не ведут [бои] против гражданских лиц и не нарушают нормы международного гуманитарного права. Мы призываем международное сообщество осудить действия Армении, — передаёт сообщение от МИД Азербайджана РИА Новости.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, военные потери Армении на данный момент составляют 550 человек. Об этом 28 сентября сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.