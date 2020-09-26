Азербайджан сообщил, что Армения потеряла более 500 человек

https://static.news.ru/photo/28b5de40-014c-11eb-a5fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Военные потери Армении на данный момент составляют 550 человек. Об этом 28 сентября сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

Сотрудники военного ведомства в обнародованной информации, касающейся нагорнокарабахского конфликта, заявили, что Армения понесла серьёзные военные потери. По данным министерства, ранеными или убитыми оказались 550 человек. Кроме того, Азербайджан отметил, что Армения потеряла 22 бронемашины, 15 ЗРК «Оса», 18 беспилотников и восемь артиллерийских установок. Также были разрушены принадлежащие указанной стороне три склада с боеприпасами.

Пресс-секретарь Минобороны Армении сообщил о меньших потерях. По его словам, погибли 16 человек, более 100 получили ранения. Потери Азербайджана в Армении оценивают следующим образом: 200 погибших военных, 30 разрушенных танков и единиц бронетехники.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о десятках погибших и пострадавших, передаёт РИА Новости.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудник центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов предположил, что активная фаза вооружённого противостояния Армении и Азербайджана продлится ещё несколько дней, после чего стороны сядут за стол переговоров.