Эксперт оценил вероятность разрастания конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/dc263866-00da-11eb-ac68-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Сотрудник центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов предположил, что активная фаза вооружённого противостояния Армении и Азербайджана продлится ещё несколько дней, после чего стороны сядут за стол переговоров.

В беседе с РИА Новости эксперт отметил , что сценарий масштабной войны, которая выйдет за пределы Нагорного Карабаха и охватит регион между Чёрным и Каспийским морями, маловероятен. При этом, по словам Муханова, шансов на реальное урегулирование конфликта путём переговоров сторон практически нет в обозримой перспективе.

Каждая эскалация, которая происходит в Карабахе, отдаляет от того, что старый, кровавый конфликт будет урегулирован мирным путём. Стороны конфликта заставляют привыкать к тому, что любые изменения происходят на поле сражения и под пороховой фон, — подчеркнул эксперт.

Муханов выразил надежду, что временно заглушить конфликт удастся при посредничестве России.

27 сентября две закавказские республики вступили в открытое военное противостояние в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что армия Азербайджана полностью укомплектована, и мобилизацию объявлять не стали.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ призвали враждующие стороны немедленно прекратить огонь. С аналогичной просьбой к Еревану и Баку обратился глава Евросовета Шарль Мишель. В НАТО также призвали Армению и Азербайджан вернуться к перемирию.