Он вам ещё покажет: американцы готовы дать Трампу второй шанс

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп опередил действующего президента США Джо Байдена в предпочтениях избирателей впервые с января 2021 года, когда республиканец уступил это служебное жильё демократу. Хотя следующие выборы в США состоятся только в 2024 году, данные букмекерских контор показывают, что Байден стабильно теряет поддержку и американцы не видят ему какого-либо реального соперника кроме Трампа. Такие показатели показывают стабильный сдвиг настроений американцев, в глазах которых действующий президент всё более выглядит посмешищем, а не лидером великой страны.

Ставки в пользу победы Трампа выросли с 3% (или одна к 32) в начале 2021 года до 20% (то есть одна против четырёх) на этой неделе, свидетельствуют данные букмекерских контор Ladbrokes и Smarkets. Это в моменте дало ему преимущество над Байденом, на победу которого на выборах 2024 года поставили 19% (но если Трамп до своих 20% вырос, то Байден до своих 19, наоборот, упал). Если бы вице-президент Камала Харрис баллотировалась на пост президента, она сегодня получила бы 13% голосов (для неё это тоже движение вниз).

Это весьма потрясающее развитие событий, когда находившийся в Белом доме всего один срок президент перехватывает лидерство у соперника, который только что выиграл выборы. Но мы знаем, что Дональд Трамп не обычный политик, — комментирует этот феномен глава политического отдела Smarkets Мэттью Шеддик.

Хотя за два с половиной года до выборов любые прогнозы являются зыбкими, если нынешний тренд сохранится (и главное, если сам Трамп не передумает «делать Америку снова великой», а Байден будет физически в состоянии идти на выборы), то в 2024 году может повториться кампания 2020 года, только в зеркальном отражении.

Но опять же, здесь важна не абсолютная цифра (политический гемблинг имеет мало общего с реальным политическим процессом), а тренд, который для Трампа при любых раскладах восходящий. Причём резко.

Многие политологи, однако, указывают, что рост акций Трампа не даёт ему гарантии на новое избрание, потому что примерно с такой же скоростью углубляется поляризация американского общества: быстро растёт число людей, которые ненавидят миллиардера от всего сердца и готовы будут голосовать за кого-угодно, лишь бы не пустить Трампа снова в Белый дом. Они не приемлют «расистские» и «антифеминистские» взгляды, якобы поощряемые республиканцем, в то время как его убеждённые сторонники не останавливаются перед уличными акциями, выходящими за рамки всего, что видели США за многие десятилетия — вроде осады Капитолия в январе 2021 года.

Президентские выборы — это не только голосование за политическую программу. Это не в последнюю очередь — голосование за конкретную личность. А его личность неприемлема для слишком большого числа американцев, — прогнозирует бывший политическим советником у нескольких президентов США Френк Лунц.

Наблюдаемая динамика достаточно стандартная для политического ландшафта США, где новый президент редко имеет возможность почивать на лаврах своей победы, сказал NEWS.ru американист Павел Шариков.

Популярность новоизбранных президентов обычно начинает снижаться после «медового месяца», а Байдену в этом особенно не повезло, так как ему досталась страна в далеко не лучшем состоянии. Кроме того, он занял этот пост в обстановке совершенно беспрецедентной политической поляризации в обществе, и на Байдена поэтому сыплются шишки за всю Демократическую партию в целом. Павел Шариков эксперт Института Европы РАН эксперт Института Европы РАН

Но несмотря на то что Байден постоянно сам себе роет политическую могилу, засыпая на важных переговорах и публично совершая оговорки, Трампу вести свою «предвыборную кампанию» ничуть не легче по сравнению с той, которую он вёл, чтобы попасть в Белый дом в первый раз.

Трамп сталкивается с ситуацией, когда против него выступают не только демократы, но и многие свои же республиканцы, которые рассматривают его как политического маргинала. На сегодня у Трампа нет ни одного сторонника федерального уровня, вся его поддержка идёт с «улицы», в лучшем случае с уровня округов. Но выступать как независимый кандидат, не ассоциированный с Республиканской партией, он тоже не может — шансы нулевые, — говорит эксперт.

Чтобы Трамп мог претендовать на возвращение на 1600 Pennsylvania Ave, ему в любом случае сперва требуется получить номинацию в самой Республиканской партии, что далеко не гарантировано. Кстати, по данным букмекеров, в победе Трампа на внутрипартийных праймериз уверены только 45% делавших ставки на этой неделе.

Но Трамп не может воспользоваться китайским рецептом и просто ждать, когда мимо него проплывёт труп Байдена. Дело в том, что Байден — это не один человек, это политическая корпорация, и каждый шаг президента просчитывается штабом Демпартии. Поэтому Байден ничего не делает по своему хотению — все его заявления и действия прописаны партийными политтехнологами, которые просто не дадут президенту возможности сделать хотя бы шаг в сторону, — резюмирует Шариков.