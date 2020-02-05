https://static.news.ru/photo/4d1c5fbe-479a-11ea-89f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Телеведущая Оксана Фёдорова вспомнила о дружбе с будущим американским президентом Дональдом Трампом во времена начала его отношений с Меланией.

Модель и «Мисс Вселенная» подружилась с бизнесменом после своего участия в телешоу Говарда Стерна. Тогда, по словам Фёдоровой, она часто встречалась с Трампом по рабочим вопросам и он познакомил её со своей будущей женой.

Дональд произвёл впечатление настоящего сильного человека. Он очень обожает свою семью и детей. Они всегда были рядом с ним, — рассказала Фёдорова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

На вопрос ведущей о том, повезло ли Соединённым Штатам, что Трамп стал их президентом, гостья ответила: «Могло быть и хуже».

Как писал NEWS.ru ранее, Друзья детства и юности первой леди США Мелании Трамп рассказали о том, какой она была, пока росла, в Словении. Одна из давних подруг Мелании Трамп художница Джерка Сантех поделилась тем, что всегда удивлялась целеустремлённости своей подруги.