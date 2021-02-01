Около 840 тыс. кур уничтожат в Японии из-за вспышки куриного гриппа

В японской префектуре Ибараки из-за вспышки куриного гриппа уничтожат свыше 840 тысяч кур. Об этом сообщает агентство «Киодо».
О вспышке заболевания стало известно в понедельник, когда на одной из ферм обнаружили 13 мёртвых птиц. Исследование
После этого был введён карантин на перевозку птицы и яиц в радиусе 3 км вокруг фермы, а также в радиусе 10 км — на вывоз птицы и яиц из зоны поражения.
Правительство Японии называет нынешнюю вспышку птичьего гриппа рекордной по своим масштабам. В связи с заболеванием уничтожены более 6 миллионов кур.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Индии семь штатов подтвердили вспышку птичьего гриппа.