Около 840 тыс. кур уничтожат в Японии из-за вспышки куриного гриппа

https://static.news.ru/photo/54bd46c0-960b-11e9-b499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Gercke/ZB/Global Look Press

В японской префектуре Ибараки из-за вспышки куриного гриппа уничтожат свыше 840 тысяч кур. Об этом сообщает агентство «Киодо».

О вспышке заболевания стало известно в понедельник, когда на одной из ферм обнаружили 13 мёртвых птиц. Исследование показало , что куры были больны вирусом Н5. Всего за эту зиму птичий грипп был обнаружен в 17 японских префектурах.

После этого был введён карантин на перевозку птицы и яиц в радиусе 3 км вокруг фермы, а также в радиусе 10 км — на вывоз птицы и яиц из зоны поражения.

Правительство Японии называет нынешнюю вспышку птичьего гриппа рекордной по своим масштабам. В связи с заболеванием уничтожены более 6 миллионов кур.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Индии семь штатов подтвердили вспышку птичьего гриппа.