«Окажется в тупике»: в США назвали планы НАТО в случае ядерного удара из РФ Foreign Affairs: политолог Беттс назвал планы НАТО при ядерном ударе со стороны России

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Американский политолог Ричард Беттс в статье для журнала Foreign Affairs заявил, что если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, то Североатлантический альянс окажется в тупике из-за противоречия своих целей. По его словам, НАТО захочет ограничить превосходство Москвы после такого удара, но Альянс также будет стремиться к деэскалации. Эксперт при этом не стал отметать вариант, при котором стороны могут начать полномасштабное ядерное противостояние.

В случае нанесения Россией ядерного удара у НАТО будут две противоречащие друг другу цели. С одной стороны, альянс захочет свести на нет любую стратегическую выгоду, которую Москва могла бы получить от взрыва, а с другой стороны, он захочет избежать дальнейшей эскалации, — написал Беттс.

Он отметил, что у НАТО в этом случае будут три варианта ответа на такой удар: осуждение без военной конфронтации, ответный ядерный удар, а также вступление в военные действия без применения ядерного оружия. Беттс указал на последний вариант в качестве самого приемлемого.

Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, области, которая граничит с Россией, рассказал ранее мэр города Киммо Ярву. Глава города также заявил, что Южная Карелия получит надежду, после того как Финляндию примут в НАТО. Ярва считает, что данное решение может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.