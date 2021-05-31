16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Турция останется закрытой для россиян и после 1 июня

20:06, 31 мая 2021
Фото: pixabay.com

Россия оставит ограниченным авиасообщение с Турцией и после 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом источник.

Как уточняется, на соответствующий вопрос собеседник ответил положительно. Данных о дате возобновления полетов по этому направлению пока нет.

Анкара 19 апреля ввела в стране полный локдаун из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД. Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией, а также с Великобританией и Танзанией. Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не подтвердил информацию о том, что власти решили продлить приостановку авиасообщения России с Турцией до 30 июня.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео