Офис Джонсона оградили из-за подозрительного предмета

Ограждения установлены около дома 10 по Даунинг-стрит. На месте находятся сотрудники экстренных служб, которые проводят проверку.

Shortly before 11:00hrs on Wednesday, 8 September, officers on duty in the vicinity of Downing Street noticed a discarded item on Whitehall.



A cordon has been put in place while an assessment is carried out to determine whether the item is suspicious.