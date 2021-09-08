Офис Джонсона оградили из-за подозрительного предмета

В Вестминстерском районе Лондона сотрудники правоохранительных органов поставили ограждения возле офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за подозрительного предмета. Об этом сообщили в Twitter городской полиции.

Ограждения установлены около дома 10 по Даунинг-стрит. На месте находятся сотрудники экстренных служб, которые проводят проверку.

Shortly before 11:00hrs on Wednesday, 8 September, officers on duty in the vicinity of Downing Street noticed a discarded item on Whitehall.



A cordon has been put in place while an assessment is carried out to determine whether the item is suspicious. — MPS Westminster (@MPSWestminster) September 8, 2021

Позднее стало известно, что подозрительный предмет не представляет угрозы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об угрозе взрыва возле здания Библиотеки Конгресса США. Позже был замечен подозрительный автомобиль, припаркованный у здания. Несколько кварталов вокруг Капитолия оцепили, чтобы не подвергать риску жизни прохожих. Позже стало известно, что угрожающий взорвать бомбу у Библиотеки Конгресса мужчина хотел поговорить с американским президентом Джо Байденом.