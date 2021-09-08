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Офис Джонсона оградили из-за подозрительного предмета

14:48, 08 сентября 2021
Офис Джонсона оградили из-за подозрительного предмета Борис Джонсон Фото: borisjohnsonuk/instagram.com
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В Вестминстерском районе Лондона сотрудники правоохранительных органов поставили ограждения возле офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за подозрительного предмета. Об этом сообщили в Twitter городской полиции.

Ограждения установлены около дома 10 по Даунинг-стрит. На месте находятся сотрудники экстренных служб, которые проводят проверку.

Позднее стало известно, что подозрительный предмет не представляет угрозы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об угрозе взрыва возле здания Библиотеки Конгресса США. Позже был замечен подозрительный автомобиль, припаркованный у здания. Несколько кварталов вокруг Капитолия оцепили, чтобы не подвергать риску жизни прохожих. Позже стало известно, что угрожающий взорвать бомбу у Библиотеки Конгресса мужчина хотел поговорить с американским президентом Джо Байденом. 

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