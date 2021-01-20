Официальный сайт Белого дома изменился после инаугурации Байдена

https://static.news.ru/photo/2116c6f0-5b55-11eb-8816-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Одновременно со вступлением Джо Байдена в должность президента США дизайн официальной интернет-страницы Белого дома изменился.

В полдень 20 января истекли полномочия предыдущего американского лидера Дональда Трампа. Одновременно с этим на домашней странице Белого дома появилась фотография нового главы вашингтонской администрации. Также появилось фото Камалы Харрис — первой женщины-вице-президента в истории страны.

Но самое главное, на сайте были обозначены ключевые приоритеты политики нового американского лидера. В числе прочего таковыми стали борьба с пандемией, вызванной новым коронавирусом, а также с глобальным изменением климата, обеспечение расового равенства в США и роста американской экономики.

Кроме того, новая администрация собирается совершенствовать национальные системы здравоохранения и иммиграционного контроля, а также восстановить позиции страны на мировой арене. При этом никаких деталей и другой содержательной информации не даётся.

Президент Байден сделает шаги к тому, чтобы восстановить позиции Америки в мире, укрепляя ряды тех, кто обеспечивает национальную безопасность США, перестраивая демократические альянсы во всем мире, — цитирует ТАСС информацию с сайта.

Как писал NEWS.ru, бывший президент США Барак Обама поздравил Байдена с победой. Он оставил своё послание в микроблоге. Публикацию политик снабдил фотографией, на которой видно, что они вместе с Байденом стоят в обнимку.