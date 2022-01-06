Миротворческие силы ОДКБ направлены в Казахстан

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлены в Казахстан на ограниченный период времени. Передовые подразделения из российского состава контингента приступили к выполнению поставленных задач, заявили в секретариате организации. В состав миротворческих сил входят подразделения вооружённых сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

В Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ, — говорится в сообщении.

Их основными задачами будет охрана государственных и военных объектов, а также содействие в стабилизации обстановки.

Подразделения ВДВ РФ вошли в состав миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск, — отмечается в сообщении.

10 военно-транспортных самолётов Ил-76 и три тяжёлых Ан-124-100 Минобороны России задействованы в переброске подразделений миротворческих сил в Казахстан. Самолёты ВКС после загрузки на аэродроме Чкаловский отправляют их в республику.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение и принял отставку правительства.