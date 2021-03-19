«Один ноль в пользу Путина»: как Запад отреагировал на спор с Байденом

Мировые СМИ и политики активно обсуждают словесную дуэль между президентами России и США. Западные журналисты соглашаются, что подобный «обмен любезностями» не сулит отношениям двух стран ничего хорошего, однако расходятся по поводу того, кто вышел из ситуации победителем. Консервативные СМИ отмечают, что Джо Байден лишь нарвался на унижение, либеральные же считают случившееся попыткой Владимира Путина отвлечь внимание от внутренних проблем России.

В ответ на интервью Байдена, в котором он назвал Путина «убийцей», российский лидер пожелал американскому коллеге здоровья и пригласил его на открытую онлайн-дискуссию. Белый дом ответил, что у президента США нет на это времени.

Я вам обязательно сообщу, если мы что-то подобное запланируем, — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. — У президента уже была дискуссия с президентом Путиным, хотя есть много мировых лидеров, с которыми он ещё не беседовал.

Джен Псаки The White House/facebook.com

По мнению консервативного телеканала Fox News, поддерживающего Дональда Трампа, Путин виртуозно унизил Байдена, намекнув на его преклонный возраст и состояние рассудка. Отказ от открытой дискуссии без предварительной подготовки, по мнению вещателя, рождает сомнения в том, что нынешний глава Белого дома вменяем.

Для чего Владимиру Путину приглашать Джо Байдена на открытые дебаты без подготовки? — задался вопросом ведущий Шон Ханнити. — Если сравнить Джо Байдена образца 2012-го или даже 2016 года с нынешним, то становится очевидно, что он выглядит невероятно слабым, хрупким, часто сбитым с толку, и да, с когнитивными проблемами.

Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший тоже не преминул воспользоваться ситуацией, чтобы высмеять Байдена и его окружение. Бизнесмен написал в своём Twitter, что Россия смотрит на слабость Америки «с текущими слюнками».

Весь мир знает, что у нас нет лидера, только пустой костюм с телесуфлёром (и то он не может его правильно прочитать), — заявил Трамп-младший.

Поддерживающий Байдена телеканал CNN аккуратно заметил , что оскорбления в адрес мировых лидеров со стороны президентов США — вещь не новая. Рональд Рейган называл Советский Союз «империей зла», Джордж Буш — младший окрестил тогдашнего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада «тираном», а Дональд Трамп начал диалог с руководителем КНДР Ким Чен Ыном с определения «маленький ракетный человечек». Но ещё вопрос, в чью пользу обратится нынешняя словесная перепалка, отмечает обозреватель CNN Дэниэл Трисман. По его мнению, Путин использовал слова Байдена для пропагандистских целей, напомнив о преступлениях американцев.

Putin just challenged Joe Biden to an unscripted live debate.



The whole world knows that we have no leadership at the top just an empty suit with a teleprompter (and he canât even get that right).



They look at Americaâs weakness right now and are salivating. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 18, 2021

За приглашением к онлайн-дебатам может стоят желание Кремля выйти из международной изоляции и отвлечь внимание от экономических проблем России, замечает автор CNN. Дискуссия, за которой будет следить весь мир, может стать для Путина долгожданной ареной для продвижения своих взглядов. Впрочем, Белому дому не следует ни поддаваться на эти уловки, ни бездумно раздавать оскорбления.

Вашингтон должен создать глобальную коалицию для противостояния Москве и показать российской общественности, что её интересы расходятся с интересами Кремля, — пишет Трисман. — Но дипломатия оскорблений, наблюдаемая в последние дни, усложняет эту задачу. Она отталкивает американских союзников, которые считают подобный язык несерьёзным, и сплачивает россиян вокруг их лидеров.

Европейцы также обеспокоены возможной эскалацией в отношениях России и Соединённых Штатов. Как пишет портал EU Observer, «война слов» вынуждает Евросоюз принять одну из сторон, в то время как Брюссель хотел бы поддерживать прагматичные отношения и с Вашингтоном, и с Москвой.

Пресс-служба ЕС оказалась втянута в словесную перепалку между Кремлём и Белым домом, поддержав утверждение президента Джо Байдена о том, что его российский коллега — «убийца», — передаёт EU Observer.

В то же время дипломаты отдельных европейских стран предпочли уйти с «линии огня». Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, отвечая на вопрос Deutsche Welle о том, согласен ли он с Байденом, заявил , что Белый дом выбрал «очень недвусмысленный язык» для описания ситуации в России.

Немецкие журналисты, тем временем, опасаются, что напряжение в отношениях двух держав отразится и на Европе.

Независимо от того, обоснованны ли подобные слова в адрес Путина, обвинения или приговоры выносят не президенты, а прокуроры и судьи, — напоминает газета Zeit. — Путин молниеносно осознал слабость интервью Байдена. В своём выступлении он пожелал Байдену здоровья и сказал, что такие слова относятся к нему самому. Один ноль в пользу Путина.

Издание считает, что оскорбления, сказанные в самом начале президентства Байдена, определят отношения Москвы и Вашингтона на ближайшие четыре года. В то же время прямых последствий от развернувшейся «войны слов» автор Zeit не прогнозирует: слово «убийца» будет скорее служить негативным фоном для последующих дипломатических контактов между двумя странами.