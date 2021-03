«Один ноль в пользу Путина»: как Запад отреагировал на спор с Байденом

В ответ на интервью Байдена, в котором он назвал Путина «убийцей», российский лидер пожелал американскому коллеге здоровья и пригласил его на открытую онлайн-дискуссию. Белый дом ответил, что у президента США нет на это времени.

По мнению консервативного телеканала Fox News, поддерживающего Дональда Трампа, Путин виртуозно унизил Байдена, намекнув на его преклонный возраст и состояние рассудка. Отказ от открытой дискуссии без предварительной подготовки, по мнению вещателя, рождает сомнения в том, что нынешний глава Белого дома вменяем.

Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший тоже не преминул воспользоваться ситуацией, чтобы высмеять Байдена и его окружение. Бизнесмен написал в своём Twitter, что Россия смотрит на слабость Америки «с текущими слюнками».

Поддерживающий Байдена телеканал CNN аккуратно заметил , что оскорбления в адрес мировых лидеров со стороны президентов США — вещь не новая. Рональд Рейган называл Советский Союз «империей зла», Джордж Буш — младший окрестил тогдашнего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада «тираном», а Дональд Трамп начал диалог с руководителем КНДР Ким Чен Ыном с определения «маленький ракетный человечек». Но ещё вопрос, в чью пользу обратится нынешняя словесная перепалка, отмечает обозреватель CNN Дэниэл Трисман. По его мнению, Путин использовал слова Байдена для пропагандистских целей, напомнив о преступлениях американцев.

Putin just challenged Joe Biden to an unscripted live debate.



The whole world knows that we have no leadership at the top just an empty suit with a teleprompter (and he can’t even get that right).



They look at America’s weakness right now and are salivating.