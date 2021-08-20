Глава политкрыла «Талибана» обсудит в Кабуле создание правительства

Глава политического крыла террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Абдул Гани Барадар 21 августа приехал в столицу Афганистана Кабул для обсуждения вопроса о создании правительства республики, передаёт AFP.

Он будет в Кабуле, чтобы провести встречи <...> для создания инклюзивного правительства, — заявил журналистам один из высокопоставленных представителей боевиков.

О переговорах талибов по созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане говорилось и до этого. Руководитель Высшего совета по национальному примирению страны Абдулла Абдулла и бывший президент государства Хамид Карзай 18 августа провели встречу с Халилуррахманом Хаккани — племянником лидера союзной «Талибану» «сети Хаккани» (запрещена в РФ) Сираджуддина Хаккани.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они планируют создать временное правительство. Страна будет жить по законам шариата.

Ранее сообщалось, что члены «Талибана» могут изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов в стране. По словам официального представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина, боевики планируют «многое сделать» до начала голосования. Он отметил, что нынешняя конституция не соответствует текущим условиям.