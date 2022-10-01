Один человек погиб, девять пострадали при землетрясении в Индонезии Reuters: один человек погиб, девять пострадали в результате землетрясения в Индонезии

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Один человек погиб в результате землетрясени на севере острова Суматра в Индонезии. Еще девять человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную метеорологическую службу.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,7.

Эпицентр катаклизма находился в 37 километрах к северу от города Сиболга в провинции Западная Суматра. Население города насчитывает около 79,7 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,9 на Тайване. Еще 142 человека пострадали. Эпицентр землетрясения располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Кроме того, у Курильских островов были зафиксированы два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,9. Эпицентры подземных толчков располагались в 158 и 128 километрах от острова Итуруп. После этого в районе Курил произошли еще два землетрясения, магнитудой 4,6 и 4,8.