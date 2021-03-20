Объявлено об отказе Украины поддержать предложение России по Донбассу

https://static.news.ru/photo/51742e10-8a61-11eb-9ebe-96000091f725_660.jpg Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Представители стран «нормандской четвёрки» получили письмо от главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в котором были отвергнуты предложенные Россией меры по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак направил письмо представителям Парижа, Берлина и Киева с предложением по устранению проблемы в организации переговоров. Кроме того, в проекте, предложенном Москвой, отмечалось, что Россия, Германия и Франция приняли к сведению, что Украина отказалась в полной мере выполнять обязательства по прекращению огня.

Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его (Дмитрия Козака. — NEWS.ru) письме, — цитирует «Украинская правда» слова Ермака.

Издание отметило, что украинская сторона усмотрела в предложениях Москвы якобы «манипулятивный характер». При этом нет информации, к каким именно положениям возникли претензии.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва глубоко озабочена обострением ситуации в Донбассе. Представитель Кремля отметил, что украинские военные находятся в зонах, где их не должно было быть после завершения разведения. Российские власти тщательно анализируют ситуацию.