https://static.news.ru/photo/9bcee102-4bed-11ea-a076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Доверие граждан США и других ведущих стран Запада к НАТО «резко снизилась» с тех пор, как Белым домом руководит Дональд Трамп.

Согласно докладу вашингтонского Исследовательского центра Пью, количество тех, кто положительно относится к Альянсу с 2017 по 2019 год уменьшилось в среднем на 10 процентных пунктов в Соединённых Штатах, Франции и Германии.

О позитивном отношении к НАТО заявили 53% опрошенных в 16 странах, а о негативном — 27%.

По словам авторов исследования, таким показателям способствовали усиление изоляционизма при Трампе под лозунгом «Америка превыше всего» и его недоверие к деятельности международных институтов. Он также не раз подвергал критике европейские страны за то, что им не удалось ускорить выполнение своих обязательств по выделению 2% ВВП на нужды обороны к 2024 году.

Около половины респондентов выступили против выполнения одного из ключевых принципов НАТО — статьи 5 устава организации, в соответствии с которой нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против всего блока. За это (в случае гипотетического нападения со стороны России) выступили только 38% опрошенных. Чаще всего против высказывались в Италии, где 66% респондентов заявили, что их страна не должна использовать военную силу для защиты государства, вовлечённого в серьёзный военный конфликт с РФ.

Этой позиции придерживаются в Германии и во Франции. Лишь в пяти государствах — членах Альянса — Великобритании, Литве, Нидерландах, США и Канаде — половина или более опрошенных поддержали пятую статью, передаёт Financial Times.

Как писал NEWS.ru, в материале американского издания Breaking Defense говорится, что многочисленные реки и мосты могут стать серьёзным препятствием для победы США в «будущей» войне с Россией.