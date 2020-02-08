https://static.news.ru/photo/940dc8b6-4be8-11ea-91fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многочисленные реки и мосты могут стать серьёзным препятствием для победы США в «будущей» войне с Россией. Об этом говорится в материале американского издания Breaking Defense.

Любая война с Россией будет вестись в Восточной Европе — на огромной равнине, изрезанной реками. Многие из этих рек, такие как Висла, протекают с севера на юг, что вынуждает силы НАТО приводить подкрепление или отступать через мосты. И немногие из них могут выдерживать более 55 тонн, — подчеркнул автор статьи.

По его словам, главной площадкой военных действий между РФ и США станет территория Восточной Европы. Чтобы отправить подкрепление или уйти в отступление, необходимо будет военным придётся воспользоваться мостами, которые, в свою очередь, могут выдержать массу не более 55 тонн. Эти сооружения не рассчитаны на тяжёлые 60-тонные американские танки M1 Abrams, что делает их «естественным препятствием» на пути к победе американских войск над Россией.

Ранее, как писал NEWS.ru, исполняющий обязанности министра Военно-морских сил (ВМС) США Томас Модли заявил, что американцы отстаютот РФ в плане гиперзвукового оружия. Он объявил о ситуации в записке личному составу. По словам офицера, американским ВМС нужно объединить усилия и мобилизовать все ресурсы, чтобы не уступать возможностям российских ракет.