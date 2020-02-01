https://static.news.ru/photo/6418cc7c-454a-11ea-a320-fa163e074e61_660.jpg Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли признал, что американцы отстают от РФ в плане гиперзвукового оружия. Он объявил ситуацию в записке личному составу.

Об этом сообщает Breaking Defence.

По словам офицера, американским ВМС нужно объединить усилия и мобилизовать все ресурсы, чтобы не уступать возможностям российских ракет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что НПО машиностроения по заданию Минобороны продлит срок службы баллистических ракет УР-100Н УТТХ, используемых для запуска боевых блоков комплекса «Авангард» — гиперзвукового оружия, способного преодолеть систему ПРО. Военное ведомство поручило конструкторам проверить, насколько ещё можно продлить срок службы ракет.