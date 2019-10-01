https://static.news.ru/photo/8a26a18e-e427-11e9-8a90-fa163e074e61_660.jpg Фото: winstonetco/Twitter

Момент обрушения моста в Тайване попал на видео. Всё произошло 1 октября после того, как по мосту проехала цистерна для бензина. Она упала вниз на пристань, где находились рыбацкие лодки, а потом взорвалась.

По предварительным данным, во время ЧП на мосту находились пять человек. Пострадало по меньшей мере 14 человек, сообщили в Центральном информационном агентстве Тайваня. На месте работают спасатели.

Ранее News.ru писал, что самый длинный распечатанный на 3D-принтере мост перекинулся через небольшой канал в Шанхае. Он является точной копией древнего моста Чжаочжоу, которому 1,4 тысячи лет.