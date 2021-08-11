Обнаружены доказательства работы ЧВК Вагнера в Ливии

Журналисты BBC нашли возможные доказательства работы так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии. Об этом говорится на сайте издания.

В этой стране был обнаружен планшет, который якобы принадлежал одному из бойцов. В нём содержатся карты боевых действий вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, а также карты минных полей. Именно в этом районе, как утверждается, с февраля по май 2020 года якобы действовали российские военные. Журналисты также рассказали, что в планшете была загружена заявка на получение вооружения и техники от 19 января 2020 года.

Эти данные по мнению журналистов, указывают на причастность бойцов ЧВК Вагнера к конфликту в Ливии и к «убийствам гражданского населения».

15 июня телеканал CNN выпустил материал, в котором бойцов ЧВК Вагнера обвинили в причастности к убийствам в Центральноафриканской Республике. Администрация страны назвала этот репортаж ложным.

Позже в МИД России отреагировали на материал журналистов. Дипломаты назвали его «пропагандистским залпом» и подчеркнули, что в ход вновь пошли сенсационные «факты» о российских наёмниках. В МИД добавили, что никаких убедительных доказательств вновь не предоставлено, поэтому читателям предложено поверить в обвинения на слово.