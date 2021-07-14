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МИД РФ назвал «пропагандистским залпом» статью CNN о россиянах в ЦАР

23:04, 14 июля 2021
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Министерство иностранных дел России назвало «пропагандистским залпом» материал телеканала CNN, в котором россиян обвинили якобы в причастности к убийствам в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Материал телеканала появился 15 июня. Администрация президента ЦАР сразу назвала его ложью.

Очередной пропагандистский залп дала телекомпания CNN, распространившая 15 июня лживую информацию о якобы совершённых нашими специалистами преступлениях против мирного населения ЦАР. Вновь в ход пошли сенсационные «факты» о российских «наёмниках из ЧВК Вагнера», совершивших «грабежи, убийства детей» и прочие мыслимые и немыслимые деяния в отношении жителей страны, — говорится в комментарии МИД.

В ведомстве подчеркнули, что убедительных доказательств опять не представлено, поэтому читателям предложено поверить в обвинения «на слово».

Этот демарш — очередная попытка определённых кругов в Вашингтоне расширить системный вызов нашей стране, формируя всё новые и новые региональные фронты противостояния России, теперь уже на африканском континенте, — пояснили в МИД.

Ранее стало известно, что предприниматель Евгений Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы», её главреда Алексея Венедиктова и главреда её сайта Виталия Рувинского. Причиной стали слова руководителя радиостанции, который назвал бизнесмена «хозяином ЧВК Вагнера», говорится на странице связанной с истцом компании «Конкорд» в соцсети. Там рассказали, что требуют удаления опубликованной информации.

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