МИД РФ назвал «пропагандистским залпом» статью CNN о россиянах в ЦАР

Бывший начальник СУ СБУ генерал Василий Вовк уверен, что только НАТО может помочь Украине вернуть Крым. Но для этого недостаточно совместных учений и саммитов, заявил генерал в интервью каналу «Апостроф».

По мнению экс-начальника управления СБУ, члены НАТО должны «пойти войной» на Россию и забрать земли. Если США выводят свои войска, Великобритания — свой флот, идёт войной на Россию и не...