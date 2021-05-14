ОАЭ призвали Израиль и Палестину прекратить боевые действия

https://static.news.ru/photo/f121688a-b548-11eb-aaa1-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) призвали Израиль и Палестину немедленно прекратить боевые действия. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, говорится в сообщении МИД страны.

ОАЭ встревожены продолжающимся ростом насилия в Израиле и Палестине. Мы присоединяемся к другим странам в призыве к немедленному прекращению насилия и боевых действий, — говорится в сообщении.

В Абу-Даби призвали стороны предпринять немедленные шаги по прекращению огня, а также начать друг с другом политический диалог. Израиль и Палестина должны проявить максимальную сдержанность в своих действиях. Глава МИД ОАЭ добавил, что власти поддержат все усилия по достижению мира и стабильности в регионе.

ОАЭ и Израиль в сентябре 2020 года подписали соглашение о нормализации отношений, по которому ввели безвизовый режим и договорились сотрудничать в различных областях. ОАЭ стали единственной страной в Персидском заливе, которая обратилась к обеим сторонам конфликта с призывом прекратить насилие, а также не обвинила Израиль в эскалации напряжённости.

Ранее лидер ХАМАС Халед Машааль заявил, что палестинское движение готово к перемирию с Израилем, но пока власти еврейского государства «не дали ответа» на этот запрос. Позднее Армия обороны Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в секторе Газа.