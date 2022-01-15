NYT заявила, что РФ может развернуть ядерное оружие возле границ США

В ходе переговоров по гарантиям безопасности в Женеве российская сторона намекала на то, что Москва якобы готова разместить какие-то системы вооружений в качестве ответного шага в случае, если НАТО не пойдёт на уступки. Как сообщает газета The New York Times, эта информация совпадает с прогнозами американской разведки о том, что Россия рассматривает возможность развёртывания новых ядерных вооружений, в том числе вблизи США.

В одном малоизвестном замечании высокопоставленный российский дипломат заявил в Женеве, что Москва готова разместить неуказанные системы вооружений в неуказанных местах, — утверждает издание.

Подчёркивается, что в случае размещения российских ракет недалеко от границ США мир столкнётся с возможностью повторения Карибского кризиса 1962 года. Тогда СССР и Штаты были на пороге ядерной войны.

Ранее военный аналитик Константин Сивков назвал три главных компонента для сдерживания западной угрозы. По его мнению, Россия должна навязать информационное противоборство, нарастить численность войск в ответ на исходящую опасность со стороны НАТО и США и создать вооружение, аналогов которого на Западе нет. Эксперт в этой связи напомнил о торпеде «Посейдон» и ракете «Сармат», которые способны причинить катастрофический урон противнику.

Сивков также отметил, что недавние переговоры по безопасности между Россией, США и НАТО ни к чему не привели. Он назвал западные элиты «непорядочными».