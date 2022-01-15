В России нашли оружие для уничтожения США и НАТО

Военный аналитик Константин Сивков в эфире программы «Соловьёв live» назвал три главных компонента для сдерживания западной угрозы. По его мнению, Россия должна навязать информационное противоборство, нарастить численность войск в ответ на исходящую опасность со стороны НАТО и США и создать вооружение, аналогов которого на Западе нет. Эксперт в этой связи напомнил о торпеде «Посейдон» и ракете «Сармат», которые способны причинить катастрофический урон противнику.

У нас есть торпеда «Посейдон» и ракета «Сармат». Также можно ускорить принятие на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запустить в серийное производство танки Т-14 серии «Армата», самолёты Су-57, ракетные гиперзвуковые системы. Довести до логического завершения создания систем мегаоружия, — пояснил эксперт.

Сивков также отметил, что недавние переговоры по безопасности между Россией, США и НАТО ни к чему не привели. Он назвал западные элиты «непорядочными».

Если НАТО развёртывает у наших границ войска, угрожающие самому существованию России, значит, мы можем создавать такие системы оружия, которые могут создавать угрозу существованию западной цивилизации, — сказал аналитик.

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила о том, что США подготовили 18 сценариев действий на случай российского вторжения на Украину. По её словам, Вашингтон и союзники готовы причинить РФ «острую боль». Представитель Госдепа также подчеркнула, что стороны ещё не начинали серьёзную дискуссию по гарантиям безопасности.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в интервью Первому каналу, что Россия ждёт письменного ответа от США и НАТО на предложения о гарантиях безопасности. После того как он будет получен, Москва определит свои дальнейшие шаги.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО.

Несмотря на позицию Запада, Лавров назвал прошедшие переговоры в Женеве и Брюсселе деловыми. По его словам, консультации по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене. Министр сказал, что российская сторона твёрдо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет.