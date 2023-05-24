NYT: в Киеве признали причастность к атаке ДРГ на Белгородскую область

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

В Киеве признали причастность ВСУ к атаке диверсантов на Белгородскую область — украинские военные не принимали непосредственного участия в нападении, но обеспечивали боевикам поддержку, пишет New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника. По словам собеседника газеты, ни один украинский солдат на территорию РФ не ступил. Источник добавил, что диверсионно-разведывательная группа понесла потери.

Высокопоставленный украинский чиновник <...> сказал, что ВСУ в основном действовали в качестве поддержки, защищая границу Украины в том районе на случай российской контратаки, — говорится в публикации.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел в регионе режим контртеррористической операции после того, как заявил о проникновении группы диверсантов с Украины. На следующий день режим КТО был отменен.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в ходе операции по ликвидации диверсантов было уничтожено более 70 украинских военных, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Они были ликвидированы авиацией, артиллерией и российскими подразделениями.

Позднее Минобороны показало кадры с места ликвидации вторгнувшихся в Россию диверсантов.