NYT: США навязывают Тайваню подходящее для противостояния КНР оружие

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Газета New York Times сообщает, что Вашингтон оказывает на Тайвань давление, вынуждая покупать только то американское вооружение, которое якобы поможет отразить гипотетическую агрессию КНР. Газета утверждает, что события на Украине убедили Вашингтон и Тайбэй в рассматривании возможного китайского «вторжения» на Тайвань как «потенциальную опасность».

В связи с этим США проводят оценку оборонных возможностей острова с точки зрения противостояния крупному противнику «небольшой армии, оснащённой подходящим боевым оружием». Этот подход разделяет глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Однако некоторые представители Тайбэя придерживаются другой точки зрения. Так, США уже отказали Тайваню в поставках некоторых типов вооружений, которые, по их мнению, не подойдут для отражения возможной китайской агрессии. Представители администрации Байдена уведомили тайваньских коллег, что США впредь будут отклонять подобные запросы, и предупредили американских производителей оружия, чтобы они не запрашивали у Вашингтона одобрение на продажу Тайбэю некоторых типов вооружений.

Тайваньским военным было отказано в покупке противолодочных вертолётов MH-60R Seahawk, пишет газета. При этом глава Минобороны острова Цю Гочжэн заявлял, что Тайвань хочет отказаться от намерения купить 12 таких машин у США из-за слишком высокой цены.

Ранее министр обороны Японии Нобуо Киcи заявил, что решительный международный ответ на российскую военную операцию на Украине имеет решающее значение для сдерживания Китая от территориальных завоеваний на Тайване или в Южно-Китайском море. Он отметил, что китайские власти в настоящее время внимательно наблюдают за действиями России на Украине, при этом особое внимание КНР уделяет тому, как реагирует на это международное сообщество.