В Японии увидели в реакции на действия России сигнал для КНР Минобороны Японии: жёсткая реакция на действия России на Украине важна для сдерживания КНР

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Решительный международный ответ на российскую военную операцию на Украине имеет решающее значение для сдерживания Китая от территориальных завоеваний на Тайване или в Южно-Китайском море, заявил министр обороны Японии Нобуо Киcи. В интервью изданию Washington Post он отметил, что китайские власти в настоящее время внимательно наблюдают за действиями России на Украине, при этом особое внимание КНР уделяет тому, как реагирует на это международное сообщество. По словам японского министра, меры в ответ на политику Москвы оказывают сильное влияние на Пекин и его «действия в азиатском регионе в будущем».

Если международное сообщество каким-то образом будет игнорировать или потворствовать действиям России на Украине, это может дать неверный сигнал о том, что подобная политика может быть терпимой в других частях мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, — сказал Киcи.

Издание отмечает, что за последнее десятилетие военные расходы Китая выросли более чем вдвое. Это вызвало опасения, что страна может расширить своё господство над спорными водами в Южно-Китайском море или островом Тайвань, который Пекин считает частью своей территории.

Ситуация в Южно-Китайском море обострилась в марте 2021 года, когда Китай несколько раз обвинил США, что их корабли вошли ненадолго в территориальные зоны, которые Пекин считает своими. В свою очередь Минобороны Тайваня неоднократно сообщало о нарушениях воздушного пространства самолётами Китая. Поднебесная отвечала, что самолёты принимали участие в учениях.

В октябре 2021 президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон встанет на сторону Тайваня при потенциальном нападении на него со стороны КНР.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты готовы обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от любой агрессии со стороны Китая. По его словам, Тайвань получил военной помощи на $20 млрд с 2017 года. Он также уточнил, что Вашингтон напрямую способствовал выделению стране экономической помощи в размере $2 млрд.