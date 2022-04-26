Соединённые Штаты готовы обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от любой агрессии со стороны Китая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Тайвань получил военной помощи на $20 млрд, начиная с 2017 года. Глава американского внешнеполитического ведомства также уточнил, что Вашингтон напрямую способствовал выделению стране экономической помощи в размере $2 млрд.
Мы решительно настроены сделать так, чтобы у Тайваня были все необходимые средства для защиты себя от любой потенциальной агрессии, в том числе односторонних действий со стороны Китая, — сказал Блинкен.
Он отметил, что США намерены рассмотреть возможность применения асимметричных мер в случае эскалации ситуации в регионе.
Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад ранее заявил, что политики Германии, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие. Он призвал быть осторожными с поставками вооружения, а также с военной риторикой. Он назвал немецких политиков, которые призывают к «военному решению» конфликта на Украине, «уклонистами». По мнению эксперта, единственное верное решение конфликта — поиск дипломатического решения ситуации.