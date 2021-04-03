Стало известно о махинациях сайта Трампа с предвыборными пожертвованиями

https://static.news.ru/photo/3275f596-9571-11eb-a972-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Сайт экс-президента США Дональда Трампа для пожертвований в пользу предвыборной кампании 2020 года повторно снимал деньги со счетов доноров без их ведома. Об этом рассказала газета New York Times.

Как выяснило издание, за два месяца до выборов президента США в 2020 году на сайте Трампа появилась функция, которая по умолчанию обеспечивала повторное еженедельное списание средств у доноров. Чтобы отказаться от повторного пожертвования, необходимо было вручную убрать уже проставленную галочку рядом с опцией, сообщила газета.

При этом само упоминание о повторном пожертвовании было прописано мелким шрифтом. Кроме того, со временем была добавлена ещё одна автоматическая опция, которая удваивала размер пожертвования.

Всё это привело к тому, что ряд сторонников Трампа обратились в банки и кредитные организации с жалобами о мошенничестве. Президент был вынужден вернуть донорам около $122 млн долларов, то есть 10,7% от суммы, которую собрал в ходе предвыборной кампании.

Ранее утверждалось, что Трамп в декабре звонил главе следственной группы при секретариате штата Джорджия и говорил, что она должна «найти подтасовки» на выборах президента страны 3 ноября 2020 года.

В обнародованной позже аудиозаписи Трамп призывает главу следственной группы обратить внимание на ситуацию в округе Фултон, где найдутся «невероятные вещи, мошенничество».

Выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми новым главой государства должен был стать демократ Джо Байден. Трамп не признал поражение.

Ранее племянница Трампа рассказала, что расстроили его больше неудачи на выборах. Об этом писал NEWS.ru.