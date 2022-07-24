NYT: Эрдоган «сводит с ума» США и НАТО позицией по России NYT: шаги турецкого лидера Эрдогана в отношении России сводят с ума президента США Байдена

Фото: Iranian Presidency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «сводит с ума» Белый дом и НАТО своей позицией в отношении России. Будучи союзником Вашингтона, он тем не менее позволяет себе действия, которые идут вразрез с антироссийской политикой Запада, пишет The New York Times.

Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу, — цитирует издание экс-сотрудницу дипломатической службы США Элизабет Шакелфорд.

Член палаты представителей Конгресса США Крис Паппас в свою очередь припомнил Эрдогану покупку российских ракетных комплексов С-400, а также двойственную позицию относительно спецоперации на Украине. Турецкий лидер назвал ее неприемлемой, но в то же время не присоединился к санкциям против РФ, которые ввели США и их союзники.

В статье также упоминается встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным и иранским лидером Ибрагимом Раиси. По словам автора Майкла Кроули, она не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив НАТО о глубокой изоляции Ирана и России.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала Эрдогана за совместное фото с Путиным и Раиси. По ее словам, этот снимок является настоящим вызовом для НАТО.