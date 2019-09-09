https://static.news.ru/photo/d8e15fcc-d32d-11e9-88ec-fa163e074e61_660.jpg Николоз Гварамия Фото: Nika Gvaramia/facebook.com

Телеканал «Мтавари архи», основанный бывшим генеральным директором «Рустави 2» Николозом Гварамией, начал вещание в Грузии. Первый эфир открыл информационный выпуск, который представила ведущая Диана Джодуа.

Она заявила, что команда нового телеканала намерена передавать информацию вне зависимости от цензуры и влияния властей. Она отметила, что для журналистов главным являются граждане Грузии.

«Мтавари архи» стал новым местом работы для всех сотрудников «Рустави 2», которые покинули вещателя вместе с Гварамией. Авторскую передачу на канале будет вести Георгий Габуния, оказавшийся в центре скандала после выпуска программы «Постскриптум», в котором нецензурно выразился в адрес Владимира Путина, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Генеральная прокуратура Грузии предъявила бывшему гендиректору телекомпании «Рустави 2» новые обвинения. Гварамии вменяют злостное использование служебного положения.