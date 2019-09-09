Телеканал «Мтавари архи», основанный бывшим генеральным директором «Рустави 2» Николозом Гварамией, начал вещание в Грузии. Первый эфир открыл информационный выпуск, который представила ведущая Диана Джодуа.
Она заявила, что команда нового телеканала намерена передавать информацию вне зависимости от цензуры и влияния властей. Она отметила, что для журналистов главным являются граждане Грузии.
«Мтавари архи» стал новым местом работы для всех сотрудников «Рустави 2», которые покинули вещателя вместе с Гварамией. Авторскую передачу на канале будет вести Георгий Габуния, оказавшийся в центре скандала после выпуска программы «Постскриптум», в котором нецензурно выразился в адрес Владимира Путина, передаёт
Ранее News.ru писал, что Генеральная прокуратура Грузии предъявила бывшему гендиректору телекомпании «Рустави 2» новые обвинения. Гварамии вменяют злостное использование служебного положения.