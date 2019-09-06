https://static.news.ru/photo/c6c83fb6-d0a0-11e9-a67b-fa163e074e61_660.jpg Ника Гварамия Фото: Wikimedia

Генеральная прокуратура Грузии предъявила бывшему гендиректору телекомпании «Рустави 2» новые обвинения. Николозу Гварамии вменяют злостное использование служебного положения.

Из заявления ведомства следует, что Гварамия был в сговоре с бывшим финансовым директором «Рустави 2» Кахабером Даменией и директором «Интермедия плюс» Зурабом Иашвили. Используя служебное положение, Гварамия растратил большую сумму средств телекомпании, совершил коммерческий подкуп и изготовил фальшивый документ.

Всех троих фигурантов вызвали для предъявления обвинения. Прокуратура также намерена обратиться в суд для их задержания.

Гварамия был уволен 18 июля, сразу после смены владельцев «Рустави 2». Тогда стражи порядка обвинили его в финансовых махинациях, из-за которых «Рустави 2» недополучила 6 млн 764 тыс. лари ($2,38 млн). 11 августа Тбилисский городской суд отпустил Гварамию под залог в 40 тысяч лари (около $14 тысяч).

Решение о передаче канала «Рустави 2» его бывшему владельцу Кибару Халваши принял Верховный суд Грузии. Бизнесмен заявил, что телекомпания стоит перед финансовой катастрофой в виде долга и он принял решение спасти телеканал, используя все свои ресурсы. Ранее телеканал считался оппозиционным. Известно, что сам Халваши поддерживает нынешние правящие власти страны, писал News.ru.