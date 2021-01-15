Новый план Киева по Донбассу предлагает украинизацию региона

https://static.news.ru/photo/2d6f790a-5791-11eb-88cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Многие жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будут люстрированы после возвращения региона под контроль Киева. Такое положение содержится в законопроекте о переходном периоде для Донбасса, опубликованном правительством Украины.

Об этом сообщают «Известия». Издание отмечает, что лишение должностей грозит многим госслужащим. Исключения предусмотрены лишь для коммунальщиков, спасателей и врачей.

После «возвращения» Донбасса регион лишится особого статуса. Там не будет всеобщей амнистии, в школах проведут украинизацию, а всех жителей лишат избирательных прав — ближайшие местные выборы разрешат провести лишь через два года после «возвращения».

Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько назвал документ имитацией законотворчества.

В Киеве изображают бурную деятельность. <...> Пока же мы видим только тезисы с украинских политических ток-шоу, облечённые в форму законопроекта, — подчеркнул Безпалько.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в процессе мирного урегулирования на юго-востоке Украины нет практически никакого прогресса, кроме соблюдения режима тишины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Украинский лидер добавил, что Киев соблюдает все договорённости, которые были достигнуты на встрече лидеров глав государств «нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году.