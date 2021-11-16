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Новости о «Северном потоке — 2» переполошили жителей Британии

02:32, 17 ноября 2021
Новости о «Северном потоке — 2» переполошили жителей Британии Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Читатели британской газеты Express обсудили статью о резком повышении цены на газ в Европе. Её скачок связывают с приостановкой 16 ноября немецким регулятором процедуры сертификации оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Пользователи в комментариях отметили, что европейских энергетический кризис затрагивает и Британию, и попытались «найти виноватого» в сложившейся ситуации.

Мне кажется, решение было навязано американцами и НАТО. <...> Стоимость газа в ЕС и Британии взлетит до небес. И всё ради того, чтобы обанкротить Россию, — написал один из читателей.

Другие посчитали, что политика ни при чём.

Обычная европейская бюрократическая волокита, — заявил ещё один пользователь.

Кто-то попробовал перевести разговор в шутку.

Может, ещё подождём тех, кто обвинит во всем Brexit? — съязвил другой комментатор.

Ранее стало известно, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические основания. Об этом заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер. Регулятор решил выиграть время, пока в Германии не сформируется новая правительственная коалиция, предположил он.

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