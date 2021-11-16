Новости о «Северном потоке — 2» переполошили жителей Британии

Читатели британской газеты Express обсудили статью о резком повышении цены на газ в Европе. Её скачок связывают с приостановкой 16 ноября немецким регулятором процедуры сертификации оператора трубопровода «Северный поток — 2».
Пользователи в комментариях
Мне кажется, решение было навязано американцами и НАТО. <...> Стоимость газа в ЕС и Британии взлетит до небес. И всё ради того, чтобы обанкротить Россию, — написал один из читателей.
Другие посчитали, что политика ни при чём.
Обычная европейская бюрократическая волокита, — заявил ещё один пользователь.
Кто-то попробовал перевести разговор в шутку.
Может, ещё подождём тех, кто обвинит во всем Brexit? — съязвил другой комментатор.
Ранее стало известно, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические основания. Об этом заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер. Регулятор решил выиграть время, пока в Германии не сформируется новая правительственная коалиция, предположил он.