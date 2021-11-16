Новости о «Северном потоке — 2» переполошили жителей Британии

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Украинский политолог Богдан Петренко заявил, что многие соотечественники «с эйфорией» восприняли сообщение из Британии о намерении Лондона оказать Киеву военную поддержку. Однако Украина сможет рассчитывать разве что на дипломатическую и техническую поддержку, посетовал он в статье, опубликованной «Главредом».

Политолог подчеркнул, что официального подтверждения данных британских СМИ о переброске военного контингента, не последовало. Газета The Mirror ранее сообщила, что британская оперативная группа численностью до 600 военнослужащих якобы готова к...