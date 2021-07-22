Новость о граффити с Лавровым в Лондоне оказалась фейком

Информация о том, что изображения главы МИД РФ Сергея Лаврова появились на одном из домов в Лондоне, оказалась фейковой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Журналисты побывали около дома, где якобы был изображён российский министр, но оказалось, что на стене нет никакого изображения. Выяснилось, что какой-то шутник пририсовал граффити к скриншоту панорамы Google Maps.

Ранее сообщалось, что неизвестный художник нарисовал на одном из зданий в британской столице портрет главы МИД РФ Сергея Лаврова с его нашумевшей фразой «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?». Так дипломат якобы ответил своему британскому коллеге Дэвиду Милибэнду в 2008 году, когда тот выразил озабоченность по поводу конфликта Грузии и Южной Осетии. Тогда британский дипломат предложил Москве договориться с президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Новость о граффити прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что в ведомстве с симпатией относятся к народному творчеству, но не дают оценки произведениям искусства, поскольку для этого существует Министерство культуры.