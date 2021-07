Художник в Лондоне припомнил британцам нравоучение Лаврова

Неизвестный художник оставил на стене одного из зданий Лондона граффити с портретом главы МИД России Сергеем Лавровым и его нашумевшей фразой: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?», передаёт Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Слова расположены чуть ниже изображения министра, строгим взглядом смотрящего на улицу британской столицы.

Фраза «Who are you to f####### lecture me?» действительно принадлежит руководителю ведомства. Дипломат отмечал, что произнёс её коллеге из Соединённого Королевства Дэвиду Милибэнду после визита в Тбилиси во время российско-грузинского конфликта в 2008-м. Лавров заявил, что произнёс тогда «Не читай мне лекций» в ответ на требование главы Форин-офиса договориться с Михаилом Саакашвили, экс-президентом Грузии.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале появление на одном из домов в Лондоне портрета главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Она подчеркнула, что в ведомстве произведения искусства не оценивают. Для этого существует Министерство культуры.