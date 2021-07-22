Захарова оценила граффити с Лавровым в Лондоне

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Жалоба России на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) является абсолютно закономерной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации, — подчеркнул представитель Кремля. Ранее сообщалось, что...