Захарова оценила граффити с Лавровым в Лондоне

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале появление на одном из домов в Лондоне портрета главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Захарова подчеркнула, что в МИД произведения искусства не оценивают. Для этого существует Министерство культуры.
А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо, — написала дипломат.
Ранее неизвестный художник оставил на стене одного из зданий Лондона граффити с портретом главы МИД России Сергеем Лавровым и его нашумевшей фразой: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?». Слова расположены чуть ниже изображения министра, строгим взглядом смотрящего на улицу Лондона. Дипломат произнёс эту фразу коллеге из Соединённого Королевства Дэвиду Милибэнду после визита в Тбилиси во время российско-грузинского конфликта в 2008-м в ответ на требование главы Форин-офиса договориться с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.