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Новорождённый стал источником нового штамма коронавируса

19:47, 02 марта 2021
Фото: pixabay.com

В Швеции на свет появился малыш, который уже при рождении являлся источником нового штамма коронавируса. Инцидент произошёл в больнице Мальмё.

Местные медики сделали женщине кесарево сечение, после чего извлекли на свет ребёнка. Позднее выяснилось, что малыш заражён коронавирусом, а именно новой формой патогена. Тест его матери также показал наличие заражения.

Кроме того, шведские учёные установили, что малыш был заражён ещё до своего рождения. Таким образом, штамм коронавируса в его крови является порождением генетики.

Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения, — заявила акушер-гинеколог из больницы Лундского университета Мехрен Зайгам.

После появления на свет ребёнку понадобилась неонатальная помощь, так как малыш родился преждевременно. Тем не менее сам коронавирус малыш переносит хорошо и у него нашли антитела, которых не было в грудном молоке матери. Таким образом, медиков ждал ещё один сюрприз: оказывается, антитела выработал непосредственно организм новорождённого, передаёт The Conversation.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от нового коронавируса «Спутник V», разработанная в РФ, демонстрирует высокую эффективность против выявленных генетических вариантов SARS-CoV-2, в том числе британского и южноафриканского штаммов, рассказал журналистам 27 февраля 2021 года замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов. По его словам, повторное введение препарата влияет на её качества.

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