Новая Зеландия ввела санкции против первых лиц России

Новая Зеландия ввела санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, сообщили в МИД страны. Всего в санкционный список попали порядка 100 россиян, связанных с событиями на Украине. Всем им будет запрещён въезд на территорию государства.

Аналогичные меры приняты в отношении вице-премьера Марата Хуснуллина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы администрации президента Антона Вайно, представителя МИД России Марии Захаровой и других.



По данным МИД Новой Зеландии, ограничения коснутся также и белорусских высокопоставленных политиков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России.

Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден. Ограничения также приняты в Канаде, а австралийские меры коснутся российских олигархов и депутатов Госдумы.

Ранее на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний Путин заявил, что ввод санкций против России можно сравнить с объявлением войны. Он отметил, что РФ не может пройти мимо реальных угроз своей безопасности.