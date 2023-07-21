Новая Зеландия расширила санкции в отношении России Новая Зеландия ввела санкции в отношении трех граждан России и 11 предприятий

Фото: Guo Lei/XinHua//Global Look Press

Новая Зеландия в очередной раз расширила санкции в отношении России, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Нанаии Махуту. Под действие рестрикций попали трое граждан РФ и 11 предприятий.

Новая Зеландия выступает в поддержку Украины и осуждает российских граждан и предприятия, способствующие действиям России, — цитирует агентство новозеландского министра.

Глава внешнеполитического ведомства не назвала имена российских граждан, попавших под санкции. При этом отметила, что Новая Зеландия считает их «вовлеченными в разлучение украинских детей со своими семьями и их депортацию в РФ».

Что касается предприятий, то, по словам Махуты, они относятся к российскому военно-промышленному комплексу, занимаются разработкой, производством и закупкой оружия, электронных компонентов и технологий «для ведения войны против Украины».

Глава МИД Новой Зеландии добавила, что страна также вводит санкции в отношении трех граждан и шести организаций Белоруссии, «причастных к поддержке России».

Накануне о новых санкциях в отношении России объявила Австралия. Ограничения вводятся в отношении 10 россиян, в числе которых омбудсмен Татьяна Москалькова, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Новые рестрикции также распространяются на 35 российских организаций.