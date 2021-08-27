Новая статуя Будды в Бразилии стала второй по высоте в мире

В бразильском штате Эспириту-Санту открыли 35-метровую статую Гаутамы Будды, которая превосходит по размеру статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщает издание G1.

Конструкция из железа, стали и бетона весит 350 тонн и имеет высоту 35 метров. Это вторая по величине статуя Будды в мире, уступающая только Будде из Лэшаня в Китае, который считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, — говорится в сообщении.

Статую установили в дзен-буддийском монастыре в Ибирасу. Она доступна для посещения в любое время суток. Монумент превышает по высоте 30-метровую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Работа над конструкцией была завершена в 2020 году. Открытие планировали в июле прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса монастырь решил перенести его.

Ранее сообщалось, что трещины появились на статуе Будды в Китае. Учёные заметили надломы в районе груди и живота монумента в Лэшане (городской округ в провинции Сычуань КНР). Этот памятник Будде считается одним из самых больших в мире.

Статуя в китайском Лэшане высечена в скале на пересечении трёх рек. Её высота 71 метр. Она также считается самой древней. Памятник создавался около века, строительство началось во времена правления династии Тан в 713-м году. Недавно достопримечательность внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.