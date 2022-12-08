Норвегия ввела потолок цен на нефть из России

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Норвежские власти ввели потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель, который отвечает принятому ранее потолку цен на энергоноситель в Евросоюзе, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз МИД страны. Пресс-служба внешнеполитического ведомства добавила, что мера позволит сократить доходы России от продажи нефти в третьи страны. В МИД подтвердили приверженность курса ЕС в этом вопросе.

Норвегия ввела потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель в рамках санкций. Это соответствует потолку цен, принятому в ЕС и странах G7. Потолок цен на нефть поможет сократить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны, — сказано в публикации.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт отметил, что страна продолжит поддерживать санкционный курс Запада в отношении России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва завершает подготовку ответа на введение ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть. Отвечая на вопрос журналистов, каким образом в России объявят об ответных мерах, он сказал, что «соответствующим». Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.