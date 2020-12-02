Никто кроме России не предложил сотрудникам ООН вакцину от COVID-19

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Ни одна страна кроме России не предлагала сотрудникам ООН свою вакцину от коронавируса, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Предложение вакцины для сотрудников ООН от Российской Федерации является единственным, о котором я знаю, — сказал он в ходе брифинга.

Представитель руководителя организации отметил, что в ООН продолжают осуждать это предложение как с Москвой, так и со Всемирной организацией здравоохранения.

Я не сомневаюсь: как только вакцина будет доступна, он ею воспользуется. Как и все мы, я надеюсь, — добавил он.

Дюжаррик отметил, что глава ООН хотел бы сделать препарат доступным в первую очередь для работников «переднего края», которые особенно нуждаются в ней, передаёт РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин в своём выступлении на Генассамблее ООН предложил передать сотрудникам организации вакцину от коронавируса на безвозмездной основе. Он также отметил, что Москва готова оказать представителям ООН всю необходимую квалифицированную помощь в борьбе с COVID-19.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко устроил в ООН презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V», писал NEWS.ru.