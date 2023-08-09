«Никогда не были друзьями»: кто поможет Польше захватить Западную Украину

Фото: Army Poland

Варшава хочет создать так называемое польско-украинское соединение не для безопасности, а с целью оккупации Западной Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. Что известно о планах Польши захватить часть соседнего государства?

Шойгу также отметил, что поляки превратились в главный инструмент антироссийской политики США.

«Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, „самую мощную армию на континенте“. В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию», — подчеркнул министр обороны РФ.

Что говорят российские эксперты о планах Польши

По мнению политолога Сергея Маркова, Польша и Украина никогда не были друзьями или партнерами. В Варшаве давно планируют захватить часть соседней страны, считает он.

«Им (полякам. — NEWS.ru) нужно как можно больше осесть на западноукраинских территориях, после чего они просто захватят эти земли. В Херсоне поляки уже попытались поднять свой флаг. Это тоже явный признак того, что Польша пришла на Украину далеко не с самыми благими намерениями», — рассказалэксперт в комментарии «Вечерней Москве».

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин объяснил, что поляки считают западные территории Украины своими, поэтому могут в какой-то момент ввести туда войска.

«Варшава обязательно предпримет действия для их оккупации и введёт войска, а дальше последует отсоединение занятых территорий. Режим Зеленского этому не противодействует, а наоборот способствует. Для этого в интересах Польши вносятся изменения в украинское законодательство», — отметил Кошкин в беседе с изданием «Абзац».

Фото: Army Poland

Что о планах Польши думают в США

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что американские эксперты боятся возможного наступления Польши на Западную Украину.

«На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий развития конфликта на Украине, которого я и другие эксперты боимся больше всего, заключается в том, что Польша и Латвия <...> войдут на территорию Западной Украины», — высказался он.

Также Макгрегор предположил, что поляки при помощи латышей могут пройти порядка 80 километров вглубь Украины и создать там анклав на территории около 322 км.

Что говорил Владимир Путин о планах Польши

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности 21 июля заявил, что Варшава под прикрытием НАТО хочет создать коалицию и потом вмешаться в конфликт на Украине, чтобы отнять себе «кусок пожирнее».

Также российский лидер поручил директору Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении украинской стороны..

«Сергей Евгеньевич (Нарышкин. — NEWS.ru.), надеюсь, что ваша служба, так же, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий», — заявил президент РФ.

Нарышкин подчеркнул, что Варшава собирается разместить в западной части соседней страны свои войска в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности — Люблинского треугольника (трехсторонний проект для политического, экономического и социального сотрудничества Украины, Литвы и Польши, который был создан в 2020 году. — NEWS.ru).

Читайте также:

Туристы из Польши пожаловались, что попали в «маленькую Россию» в Азии

В Польше отремонтировали трубопровод «Дружба»

В Польше жестоко избили украинца и его мать