В Польше отремонтировали трубопровод «Дружба»

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Работоспособность поврежденной нитки трубопровода «Дружба», восстановлена, сообщил на своем сайте польский оператор PERN. В компании добавили, что теперь основное внимание будет сосредоточено на расчистке территории на месте аварии и приведении ее в надлежащее состояние

Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода, — говорится в сообщении.

Председатель правления компании Мирослав Сковрон поблагодарил всех, кто участвовал в ремонтных работах. Он отметил, что впереди еще много работы, поскольку территория должна быть полностью очищена после утечки.

Нитка нефтепровода «Дружба», следовавшая из России в Германию через Польшу, была отключена утром 6 августа из-за утечки. При этом прокачка нефти по второй ветке «Дружбы» продолжалась в штатном режиме.

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов допустил, что утечка из нефтепровода «Дружба» на территории Польши могла произойти как в результате диверсии, так и по политическим причинам или халатности. Он напомнил, что в прошлом году подобные инциденты уже случались.