Туристы из Польши пожаловались, что попали в «маленькую Россию» в Азии Wirtualna Polska: туристы из Польши пожаловались на засилье россиян в Таиланде

Фото: Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

Польские туристы жалуются на большое количество россиян, приезжающих на отдых в Таиланд, сообщает Wirtualna Polska. По данным издания, в 2023 году число отдыхающих там россиян увеличилось более чем на 1000%.

Российский «бум» в Таиланде подтвердило и Министерство туризма и спорта королевства. Как правило, россияне выбирают для отдыха остров Пхукет, на это и жалуются польские туристы в соцсетях .

Обходить за три версты. Это напоминает «маленькую Россию», а не Таиланд, — цитирует издание комментарий поляка.

Польская путешественница по имени Анна, в беседе с WP также отметила «громких и веселящихся» россиян. Ее при этом возмутили еще и надписи на Пхукете на кириллице.

Меню в ресторанах, но также названия магазинов или слово «аптека», написанное кириллицей, — очень распространенное зрелище, — уточнила туристка.

Женщина, упомянув о сходстве поляков и русских, возмутилась тем, что тайцы несколько раз на русском языке говорили ей «привет».

Ранее генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян заявил NEWS.ru, в бархатный сезон большой спрос сохранится на поездки в Турцию, а также в Таиланд и в ОАЭ, где еще есть выгодные предложения. Кроме этого, специалист подчеркнул, что для россиян также будут доступны и африканские страны.