Названы самые популярные заграничные направления на бархатный сезон Глава SpaceTravel: в бархатный сезон сохранится спрос на поездки в Турцию, ОАЭ и Таиланд

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В бархатный сезон сохранится большой спрос на поездки в Турцию, рассказал NEWS.ru генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. По его словам, на втором месте окажутся Арабские Эмираты и Таиланд, где пока сохраняются выгодные ценовые предложения, с разницей в 10-15% по сравнению с турами на октябрь.

Помимо Эмиратов и Таиланда, можно отметить Шри-Ланку, где также начинается туристический сезон и увеличилось количество полетных программ, что поспособствует расширению ассортимента. Также в преддверии сезона на Кубе ценовые показатели будут в среднем ниже на 15% по сравнению с октябрем и ноябрем, — рассказал Мурадян.

Эксперт отметил, что для россиян по-прежнему будут доступны африканские страны, в первую очередь Египет, который войдет в топ-5 самых популярных направлений в бархатный сезон. В люксовом сегменте будут представлены такие страны, как Сейшелы, Мальдивы и Маврикий.

В преддверии зимнего сезона ценовые колебания стран люксового сегмента, таких как Мальдивы, Сейшелы и Маврикий, будут на стороне потребителя, также вы видим, что «Аэрофлот» увеличил число рейсов, что говорит о потенциале данного направления. Но все это будет омрачено ослаблением курса рубля, который лишает туристов всех бонусов от низкой цены на туры данных направлений, — сказал Мурадян.

Он указал, что ассортиментных стран для путешествий будет много, так как для россиян открыты практически все арабские и африканские страны, включая Марокко, Тунис и Алжир. Однако все туры станут дороже из-за роста курсов валют.

Ранее Мурадян назвал самые дешевые направления для отдыха за границей. По его словам, самый бюджетный отдых сейчас доступен в городах Юго-Восточной Азии, а также в Арабских Эмиратах. Мурадян отметил, что даже самый недорогой отдых обойдется туристам не меньше, чем в 60 тысяч рублей за неделю.